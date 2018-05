Cannes 2018 : "Dogman", "Capharnaüm"... les films favoris pour la Palme d'or

avec Anthony Martin et La rédaction numérique de RTL

publié le 19/05/2018 à 08:47

Clap de fin. Ce samedi 19 mai marque la clôture du 71e Festival international du film à Cannes. Le palmarès sera révélé au cours de la cérémonie de clôture présentée par Édouard Baer, et diffusée en clair et en direct sur Canal+ dès 19h15. Qui pour succéder à The Square, la Palme d'or surprise de 2017 ?



Venus du Japon, d'Italie, de Pologne ou encore de Russie, quelques favoris se dégagent au terme de la compétition relevée mais très ouverte du 71e Festival de Cannes. Vingt-et-un films en lice. La relative faiblesse des longs-métrage notamment durant la première semaine, un peu creuse. Cela a été compensé par un final vraiment intéressant.

Le premier film qui a retenu l'attention du service culture de RTL est Capharnaüm de la Libanaise Nadine Labaki. Il s'agit d'un film émouvant, prenant, et incarné surtout par un comédien de 12 ans absolument incroyable. Autre production intéressante : Une affaire de famille, du japonais Hirokazu Kore-eda, chronique d'une tribu de petits escrocs unie pour faire face aux difficultés de la vie.

Véritable claque, Dogman de Matteo Garrone, auteur de Gomorra, conte le destin tragique d'un modeste toiletteur pour chien dans une cité balnéaire décrépie. Il pourrait retenir l'attention du jury. Le Poirier sauvage du Turc Nuri Bilge Ceylan - palme d'or pour Winter Sleep lors de la 67e édition - a également fait forte impression vendredi 18 mai, tandis qu'il était le denrier long-métrage en lice diffusé. Un prix de la mise en scène serait assez légitime.