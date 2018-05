publié le 18/05/2018 à 20:46

Régis Wargnier est metteur en scène. Il est notamment juré au Festival de Cannes dans le jury de la meilleur création sonore. Mais il fait aussi l'actualité parce que l'homme de 70 ans publie son premier roman, "Les prix d'excellence", aux éditions Grasset.



"Il vaut mieux l'écrire maintenant qu'à 80 balais", ironise Régis Wargnier. Il confie avoir pensé à des personnages et s'être dit : "Je peux pas en faire un film, mais j'ai envie de raconter cette histoire". Et la raison est simple : "Je peux pas en faire un film parce que je veux suivre mes personnages de l'adolescence à l'âge mur". Selon Régis Wargnier, la beauté d'un roman c'est que lorsqu’on met le mot fin c'est un objet total".

Concernant le Festival de Cannes, le romancier donne son sentiment sur un avis général considère que la compétition est de plus en plus convenue. "Lorsque des jeunes auteurs arrivent de manière flamboyante, peut-être que les gens ne sont pas surs de les aimer et ils attendent qu'ils grandissent".