03/04/2018

Un nouveau couple débarque dans Scènes de ménages. Si cette arrivée était annoncée depuis février dernier, la fiction à succès de M6 accueillera ce duo inédit, prêt à s'aimer et se chamailler sous les yeux des 3,8 millions de fidèles chaque soir.



Comme l'a révélé Le Parisien lundi 2 avril, ce nouveau tandem pas comme les autres est un jeune couple de citadins. Lui s'appelle Léo, elle s'appelle Leslie. Âgés de 26 et 24 ans, ces deux personnages, amoureux depuis un an viennent de franchir le pas en emménageant dans une sorte d'entrepôt meublé de bric et de broc. "Hyperconnectés et plutôt fêtards", ce fils à papa et cette femme débrouillarde se lancent ensemble dans une entreprise d'impression de tee-shirts.

Une arrivée dont se félicite Yann Goazempis, patron de la fiction sur M6. "Depuis bientôt dix ans, nous n'avions pas encore traité la toute première fois d'un jeune couple qui découvre les défauts de l'autre au quotidien. Leslie et Léo s'installent et travaillent ensemble, affrontent la précarité des débuts et sont issus de milieux différents".

Côté casting, on retrouvera des visages déjà apparus sur la chaîne : Claire Chust, aperçue dans une soirée spéciale de Scènes de ménages et Vinnie Dargaud, repéré dans Commissariat Central. Mais encore un peu de patience, les jeunes amoureux n'arriveront sur les écrans qu'à la rentrée.