publié le 04/04/2018 à 17:22

Le héros qui a bercé la génération du Club Dorothée arrive bientôt au cinéma. Après l'annonce de l'adaptation du manga culte Nicky Larson par Philippe Lacheau en juillet dernier, l'acteur a dévoilé quelques détails de son projet au micro de RTL.



Après les succès de Babysitting et Alibi.com, celui qui prête à sa voix dans le film Pierre Lapin change de registre. Il choisit de s'attaquer à l’adaptation des aventures du célèbre détective. Un défi de taille pour le scénariste-réalisateur. "C'est peut-être le film auquel on tient le plus jusqu'à aujourd'hui", avoue-t-il. La pression est d'autant plus importante pour l'acteur, qui ne veut pas décevoir les fans de la série animée, diffusé dans les années 90 sur TF1.



L'écriture de cette adaptation a été l'occasion pour Philippe Lacheau d'aller pour la première fois à Tokyo au Japon, où il a pu faire valider le scénario par Tsukasa Hojo, le créateur de Nicky Larson. "Si [le scénario] ne lui plaisait pas, je pouvais rentrer chez moi. C'était un an et demi de travail qu'on mettait à la poubelle. Et c'était l'inverse, il a adoré le film".

Prochaine étape, le tournage du film qui débutera au printemps. "On tournera fin mai de cette année. Ça finit en août et ça sortira le 6 février de l'année prochaine".