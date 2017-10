"Zombillénium" et "The Square" dans les sorties ciné de la semaine

"Zombillénium", "My Little Pony" et "The Square" sont dans les sorties ciné de la semaine

publié le 18/10/2017 à 12:24

13 nouveautés sont à découvrir ce mercredi 18 octobre dans nos salles et parmi elles deux films d'animation. Les vacances de la Toussaint démarrent ce vendredi 20 octobre et autant donner une idée aux parents dès maintenant. Les parents des enfants âgés de 5 à 10 ans n'ont pas pu rater l'arrivée sur grand écran de My Little Pony, qui met en scène des jouets créés en 1983 de la marque Hasbro.



Il y a eu les dessins animés à la télé et voici donc le film de cinéma : le principe reste le même : on suit les aventures de poneys terrestres, aériens, aquatiques, libellules, grands, petits, garçons, filles et même licorne. Une méchante arrive sur Equestria, la planète poney, pour leur voler leur magie. Évidemment la résistance va s'organiser pour faire triompher le bien. Les dessins sont assez laids mais les enfants adorent et ça devrait cartonner dans nos salles.

"Zombillénium" et "The Square"

Pour les enfants qui ont plutôt entre 12 et 15 ans, il vaut mieux aller voir Zombillénium, film français d'animation toujours signé Alexis Ducord et Arthur des Pins, adapté de la BD de ce dernier. Cette production nous entraîne dans un parc attraction d'épouvante, où des monstres divertissent les clients. Mais les créatures s'ennuient, jusqu'au moment où un contrôleur humain de sécurité, Hector, menace de fermer les lieux. La seule solution est de le transformer en vampire. Graphisme dynamique, gags et rebondissements : du bel ouvrage et de beaux personnages.

Un troisième film d'animation mais plus dispensable est Le Monde secret des Emojis de chez Sony où les aventures improbables dans une production improbable à partir du sujet improbable de ces petits symboles colorés qui égayent nos messages. Parmi les autres sorties figure Knock de Lorraine Lévy avec notamment Omar Sy qui redonne une nouvelle jeunesse à un médecin rusé et campagnard créé par Jules Romain et popularisé par Louis Jouvet au siècle dernier.

Les cinéphiles peuvent aller voir la Palme d'or du dernier festival de Cannes, The Square du Suédois Ruben Östlund. Film cruel, caustique et malin sur le destin d'un conservateur de musée d'art contemporain, malmené lors du démarrage d'une nouvelle exposition qui fait polémique et dont le vol de son téléphone portable va avoir des conséquences inattendues. Lui se croyait humaniste et humanitariste, il va découvrir qu'on peut être un bobo et avoir de gros bobos.