publié le 28/05/2017 à 21:21

À 43 ans, Ruben Östlund est encore peu connu du grand public. Le réalisateur suédois vient cependant d’entrer dans la lumière en étant lauréat de la Palme d’or de la 70e édition du Festival de Cannes, dimanche 28 mai. S’il faisait partie pour la première fois de la sélection officielle du Festival, Ruben Östlund n’est pas un parfait inconnu sur la Croisette. Primé en 2017 avec The Square, un drame suédo-danois narrant l’histoire d’un directeur de musée victime d’une agression avant une prestigieuse exposition, Ruben Östlund faisait déjà partie de la sélection "Un certain regard" pour Happy Sweden (2008) et Snow Therapy (2014). Il figurait aussi parmi les films choisis pour la Quinzaine des réalisateurs en 2011, avec Play.



Ce cinéaste formé à l’école de Göteborg n’a jamais caché son admiration pour Michael Haneke, double lauréat de la Palme d’or, rapporte Télérama. Il revendique également des clins d’œil à Stanley Kubrick et Luis Buñuel dans certains de ses cinq longs-métrages.

Parfois décrit par les médias suédois comme un réalisateur aimant la compétition, Ruben Östlund n’a jamais caché une certaine ambition pour son film au Festival de Cannes. "Certaines scènes de The Square ont été créées spécialement pour cette projection-là, avec un public en smokings et en robes de soirée. Je n'en dis pas plus, vous comprendrez le moment venu ", déclarait-t-il auprès de l’Institut du film suédois.



