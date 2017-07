Omar Sy et sa femme victimes d'un tweet raciste

Omar Sy et sa femme Hélène, en Février 2012.

publié le 20/07/2017 à 20:22

"Le mélange des races est une abomination sur le plan de la Création Divine". Ce commentaire raciste a été publié par le compte Twitter @FredericDuilhac accompagné d'une photo d’Omar Sy en compagnie de sa femme Hélène, mercredi 18 juillet.



Le tweet, supprimé en début d'après-midi ce jeudi, a largement fait réagir les internautes, célébrités et anonymes. Et notamment la principale concernée, Hélène Sy, qui a exprimé sa colère à l'encontre de cet individu anonyme, prétendant avoir fait l'École Nationale d'Administration (ENA), être de la DGSE et du Front National.

Une information invalidée par la DGSE, qui a fait savoir rapidement que cet individu lui était inconnu. Si le tweet raciste a donc été supprimé, le profil de @FredericDuilhac lui est toujours en ligne, contenant d'autres déclarations du même genre.



Hélène Sy a interpellé directement le réseau social sur sa politique de modération, indiquant que "Twitter a aussi sa responsabilité de supprimer ces profils haineux et dangereux. Ils suppriment la nudité mais pas ça! (...) Les réseaux sociaux doivent assumer leur responsabilité et supprimer ces profils haineux".

voir ci dessous extrait des Conditions d'utilisation du réseau @Twitter @TwitterFrance donc qu'en est il svp ? #FaireLAutruche pic.twitter.com/kFd1e2dcWb — Hélène Sy (@HeleneSy) 20 juillet 2017

Twitter a pourtant annoncé dans un rapport publié jeudi 20 Juillet sa décision de renforcer sa modération. "Nous avons promis de faire plus", explique Ed Ho, General Manager du site. "Nous allons multiplier nos actions par 10 par rapport à l'année dernière sur les profils abusifs."



Ce n'est pas la première fois que le réseau social est critiqué sur ce point, accusé par ailleurs de censurer avec facilité les images de nus ou celles dont les utilisateurs ne possèdent pas les droits.