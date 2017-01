Le long-métrage japonais vient de détrôner "Le voyage de Chihiro", qui détenait jusqu'à présent le record de recettes au box-office mondial.

Crédit : Eurozoom "Your Name" sort dans les salles françaises le 28 décembre

par Lucie Valais publié le 19/01/2017 à 19:41

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Your Name, plus fort que Le voyage de Chihiro ! Le film d'animation de Makoto Shinkai est devenu le plus gros succès au box-office que le cinéma japonais n'ai jamais connu. Sorti au Japon en août dernier, et en France le 28 décembre, Your Name totalise à ce jour 331 millions de dollars de recettes, contre 289 millions pour Le Voyage de Chihiro, chef d'oeuvre réalisé par Miyazaki et produit par le Studio Ghibli, tenait la première place depuis sa sortie, en 2001.



Au Japon, avec 195 millions de dollars de recettes, le film de Makoto Shinkai devient le premier long-métrage japonais d'animation non-réalisé par Miyazaki, à dépasser les 100 millions de dollars de bénéfices. En France, le phénomène Your Name a attiré plus de 150 000 curieux dans les salles obscures. Pendant près de 14 semaines, le film d'animation a occupé le sommet du box-office, avant d'être détrôné par Les Animaux Fantastiques.



Et après avoir conquis l'Asie puis l'Europe, le film d'animation sortira le 7 avril aux États-Unis, et dans 85 autres pays. Un succès qui ne s'arrêtera pas encore là, puisque Your Name pourrait même prétendre à une nomination aux Oscars 2017, dans la catégorie Meilleur film d'animation, notamment face à Vaiana, la légende du bout du monde, le dernier Disney sorti en décembre dernier.