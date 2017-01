Le chaîne américaine Fox a commandé un premier épisode d'une série sur les X-Men, réalisée par Bryan Singer.

Crédit : Fox La plupart des X-Men de la première trilogie sont réunis sur cette image

par Benjamin Pierret publié le 26/01/2017 à 14:00

L'équipe du Professeur Xavier a encore de beaux jours devant elle. Après avoir très largement investi les grands écrans avec une saga composée d'une dizaine de films, les X-Men pourraient bien se replier sur la télévision. En effet, la chaîne américaine FOX a commandé un premier épisode d'une potentielle série basée sur l'univers des célèbres mutants, imaginée par Bryan Singer. Oui, le même qui a réalisé la saga X-Men au cinéma.



Le projet est développé par 20th Century Fox TV et Marvel TV. Le scénario de ce premier épisode sera signé par Matt Nix, qui a déjà travaillé sur Burn Notice et A.P.B. Si cette commande de pilote donne lieu à une série, il en sera le showrunner.



Les fans de la saga au cinéma, devraient y retrouver l'esprit qu'ils affectionnent : "Un fan des films, mais aussi des comics ne devrait pas être désorienté du tout concernant son ancrage dans la mythologie", a confié Matt Nix, comme le rapporte The Hollywood Reporter, avant d'ajouter qu'"il y aura des clins d’œil aux films." De fait, il travaille main dans la main avec d'autres personnes engagées dans la production des longs-métrages centrés sur les X-Men, dont Bryan Singer, réalisateur des films. Ce qui devraient rassurer les fans de cette série en devenir.

Un scénario alléchant

Peu de détails ont pour l'instant filtré sur la teneur de cette potentielle série. On sait néanmoins qu'elle racontera l'histoire de deux parents qui découvrent que leurs enfants possèdent des pouvoirs de mutants. C'est en fuyant le gouvernement, qui fait la chasse aux mutants avec les Sentinelles (les robots tueurs de mutants), = pour tenter de survivre et sauver leurs enfants, que cette famille va rencontrer tout un réseau de mutants.



Matt Nix explique aussi que la série présentera de nouveaux personnages comme "des personnages familiers du public", et prend en compte les événements qui se sont déroulés dans les films. Cette série, si elle voit le jour, marquera la seconde apparition des X-Men sur petit écran, puisque Legion, le show centré sur le fils du Professeur Xavier, débarque sur FX le 8 février prochain.