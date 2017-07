Des incontournables et C'est du lourd deuxième épisode avec Laurent Boyer

publié le 09/07/2017 à 18:30

Certains sketchs sont devenus des monuments de l'humour, on les a entendus, réentendus, on ne s'en lasse pas. Ce soir petit panoramique de ces perles, véritables madeleines de Proust du rire : Fernand Reynaud fier d'être plombier, Coluche à l'histoire d'un mec à vous raconter, Jean Yanne passe son permis de conduire, Raymond Devos, dont le musée vient d'être inauguré dans sa maison de la Vallée de Chevreuse, aimerait bien voir la mer. Il faudra également bien se placer pour être sur la photo prise par Jean-Marie Bigard, et si on veut se refaire une beauté, on passera par la haute-coiffure de Pierre Desproges ou le salon de Muriel Robin



Puis deuxième cession d'une spéciale "c'est du lourd". Au cours de l'émission, Laurent Boyer reviendra sur les mythiques sketchs qui ont marqué l'histoire de rire !

Les Inconnus et leur fameuse télémagouille celle où "on s'en met plein les fouilles". , Franck Dubosc et son "Camping" sketch qui, développer, deviendra plus tard un des grands succès du cinéma, Et puis au camping, autant se faire un petit barbecue à la mode Roland Magdane, et bien d'autres perles de l'humour français comme le garage Mercedes de Dany Boon, le Rambo de d'Albert Dupontel, ou les profs d'Elie Kakou... que du lourd ce soir dans histoires de rire !



> Les Inconnus - Télémagouilles

Franck Dubosc sur la scène du Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo - Abaca Press