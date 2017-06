VIDÉO - Los Angeles rend hommage à Adam West en allumant le Bat Signal

publié le 16/06/2017 à 11:42

Los Angeles est devenu Gotham City, la ville de Batman, le temps d'une soirée. Dans la nuit du 15 juin, le Bat-Signal, le symbole géant du super-héros qu'allume le commissaire Gordon pour l'appeler à l'aide dans les comics et films, a été allumé en hommage à Adam West. Le premier Batman de la télévision entre 1966 et 1968 s'est éteint le week-end dernier à 88 ans dans la cité des Anges, après un long combat contre la leucémie. Après les hommages des fans sur les réseaux sociaux, Los Angeles a tenu à honorer une dernière fois l'acteur.



Le public réuni au pied du gratte-ciel où siège la mairie de Los Angeles a pu admirer un immense Bat-Signal, après un discours du maire Eric Garcetti et de Charlie Beck, le chef de la police municipale. "On ne se rassemble pas souvent sur ces marches la nuit. Mais quand nous le faisons, c'est dans un but solennel. Ce soir, nous allumons votre Hôtel de Ville pour notre 'Chevalier Brillant', le légendaire Adam West", a déclaré le maire avant que le logo géant de la chauve souris s'éclaire.

The bat-signal lights up Los Angeles in honor of Adam West pic.twitter.com/yak6HyJEgr — Los Angeles Times (@latimes) 16 juin 2017