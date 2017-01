NOUS L'AVONS TESTÉ - La nouvelle console de Nintendo s'est dévoilée le temps d'une présentation au Grand Palais, avant sa sortie le 3 mars prochain.

par Capucine Trollion , Julien Absalon publié le 13/01/2017 à 19:22

Petite, maniable, et modulable, avec la Nintendo Switch, le géant Nintendo s'attend à révolutionner le monde des consoles. Le 13 janvier, le géant du jeu vidéo a organisé au Japon une conférence officielle où la Switch a été présentée. À Paris, on a pu aussi tester ce petit bijou au Grand Palais avec un grand nombre de jeux dont le très attendu The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui sortira en même temps que la console le 3 mars prochain. Après cette série de tests, que vaut donc la nouvelle venue dans le monde Nintendo ?



Les gamers l'attendent de pied ferme, cette Switch. Nintendo a mis le paquet pour promouvoir sa console Transformer, qu'on peut utiliser partout puisqu'elle peut être branchée à la télévision, mais aussi emportée dans un sac. Une console hybride, donc, qui fait la part belle aux graphismes. Surtout pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild, qui nous propulse dans une nouvelle aventure époustouflante.

Une prise en mains un peu délicate

Mais qu'on se le dise, la prise en main est un peu fastidieuse, même si vous avez été adepte de la Wii ou de la NIntendo DS. Il faut savoir jongler entre les manettes Joy-Con et leurs différents boutons, sans lâcher des yeux ce qui se passe sur l'écran. Il faut reconnaître que la Switch a ce qu'il faut de la Wii et de la DS, en mieux.



Les deux manettes Joy-Con s'adaptent parfaitement à vos mouvements, comme on a pu le découvrir lors d'un match de boxe sur Arms. Et pour Mario 8, les fans de la première heure retrouveront avec plaisir tous les personnages de la saga, avec des bonus pour des courses endiablées. Ce bijou a tout de même un prix : 329,99 euros, qui peut être quand même un bon investissement.