publié le 07/06/2017 à 17:03

La folie Pokémon n'est pas prête de s'arrêter. Après l'énorme succès de l'application Pokémon Go l'été 2016, Nintendo vient de dévoiler cinq nouveaux jeux pour les dresseurs virtuels. Pokken Tournament DX débarque sur la Nintendo Switch, tandis que Pokémon Ultra-Lune et Ultra-Soleil, sans oublier les versions Or et Argent seront sur la Nintendo 3DS. Une annonce en marge de l'E3 2017, la grand-messe des jeux vidéo, qui se déroulera du 13 au 16 juin prochain à Los Angeles et qui promet de nouvelles annonces pour le géant nippon.



C'est lors de son Nintendo Direct du 8 juin que les nouveaux Pokémon ont été annoncés. Le principe de la version Rouge et Bleu, les premiers jeux sur GameBoy en 1996 reste le même : le joueur incarne un dresseur Pokémon qui va parcourir le monde pour vaincre les champions des arènes et attraper le plus de bêtes possibles.

Il faudra patienter jusqu'à à la rentrée 2017 pour découvrir ces 5 jeux qui ne manqueront pas de séduire les fans de Pokémon, mais aussi la nouvelle génération de dresseurs.

1. Pokémon "Ultra-Soleil" et "Ultra-Lune" arrivent sur 3DS

C'est le 17 novembre prochain que sortiront Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. L'aventure se déroule dans la région d'Aloa, basée sur l’archipel d'HawaÏ, dévoilée dans les jeux Soleil et Lune (2016). Les joueurs seront au cœur d'une histoire alternative des versions précédentes. Il y aura bien évidemment de nouvelles créatures à découvrir et capture. Dans la bande-annonce on retrouve deux créatures légendaires des versions passées : Solgaleo et Lunaala aux nouveaux "looks".

Pokémon "Ultra-Soleil" et "Ultra-Lune" sortiront le 17 novembre 2017 Crédit : capture d'écran

2. "Pokémon" version Or et Argent seront disponibles à la rentrée 2017

Les Pokémon Or et Argent sont la seconde génération des créatures de Nintendo puisque les premiers Or et Argent datent de 1999. Ils étaient alors disponibles sur GameBoy Color. En 2017, les jeux font peau neuve et débarquent sur la console virtuelle 3DS le 22 septembre prochain.



Ils seront compatibles avec les fonctions de communication en ligne via Échanges Link et des Combats Link qui permettront d'échanger des Pokémon et combattre d'autres joueurs. Des douzaines de nouveaux Pokémon seront intégrés, dont le trio légendaire Raikou, Entei et Suicune, mais aussi deux types de créatures : Acier et Ténèbres.

3. "Pokken Tournament DX" sur la Nintendo Switch

La dernière console de Nintendo se met aux Pokémon. Pokken Tournament est un jeu de combat sorti en 2015 sur la Wii U. Le principe reste le même avec la version Deluxe prévue sur Switch : choisir vos Pokémon et gagner les combats dans l'arène.



Si certains fans peuvent être déçus de n'avoir que ce jeu Pokémon sur la Switch, Nintendo a prévu des nouveautés avec l'arrivée de cinq Pokémon : Darkrai, Cizayox, Pingoléon, Cradopaud et Archéduc. Le sera disponible le 22 septembre prochain.