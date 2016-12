La célèbre Amazone se dévoile de nouveau avec un cliché où l'héroïne s'empare d'une arme légendaire.

Gal Gadot en Wonder Woman

par Capucine Trollion publié le 23/12/2016 à 11:01

Si vous pensiez que Wonder Woman n'est pas la plus grande héroïne de l'histoire des comics, voilà de quoi vous faire changer d'avis. Le site Entertainment Weekly vient de dévoiler une nouvelle image de Gal Gadot, lors d'une scène très importante dans l'histoire. L'Amazone aux super-pouvoirs et au célèbre courage aura droit à son propre film l'été prochain, et il faut dire qu'il envoie lourd. La réalisatrice Patty Jenkins a tenu le pari d'un film qu'on suppose féministe, qui plaira à tous les publics et surtout qui donnera enfin à Wonder Woman, le succès qu'elle mérite au cinéma.



Et ce n'est pas la bande-annonce officielle qui dira le contraire. Idem pour cette nouvelle image que le site Entertainment Weekly a publié en exclusivité. Diana Spencer / Wonder Woman s'apprête à s’emparer de l'épée nommée The God Killer. Une arme emblématique dans la mythologie Amazone et DC Comics. Une épée forgée par Héphaïstos, dieu du feu et de la forge et qui se retrouve plus tard entre les mains de Deathstroke.

Crédit : Entertainment Weekly Gal Gadot en Wonder Woman dans une nouvelle image inédite

Cette scène aura toute son importance dans le film, comme l'a expliqué la réalisatrice dans EW : " C'est le moment de Wonder Woman. Elle a appris toutes les horreurs du monde des hommes, mais elle a aussi compris que l'humanité était en danger. C'est son grand moment, celui où elle choisit de devenir celle qui va les sauver". Rendez-vous dans les salles le 7 juin prochain.