publié le 31/07/2017 à 15:49

La polémique ne sera pas restée longtemps sans réponse. Dans une interview auprès de nos confrères du magazine américain Vanity Fair, Angelina Jolie a révélé ses méthodes pour trouver les acteurs de son prochain film First They Killed My Father, long-métrage produit par Netflix qui raconte l'histoire vraie de l'activiste américano-cambodgienne Loung Ung après que celui-ci ait survécu aux atrocités des Khmers rouges.



"Lors des auditions, Angelina Jolie a cherché dans des orphelinats, des cirques et des bidonvilles, avec pour but de trouver des enfants ayant traversé de lourdes épreuves. Pour déterminer laquelle jouerait Loung Ung, les directeurs de castings ont mis en place un jeu dérangeant de réalisme : ils mettaient de l'argent sur une table et demandaient aux enfants de penser à la chose qu'elles aimeraient s'offrir avec cet argent... puis le leur reprenaient", écrit Vanity Fair.

Les réactions ont été particulièrement virulentes sur les réseaux sociaux. Certains internautes étaient "malades de voir comment Angelina Jolie jouait un jeu psychologique malsain avec des enfants très pauvres pour un casting". Chez nos confrères du Huffington Post américain, la star est revenue sur cette polémique pour y mettre un terme.

"Je serais indignée si cela avait était le cas"

"Toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être des enfants dans le film", a déclaré Angelina Jolie . "Je suis énervée qu’une simulation, qu'une improvisation d’une scène du film ait été décrite comme s’il s’agissait d’un scénario réel. L’affirmation selon laquelle l’argent a été retiré à un enfant lors d’une audition et fausse et bouleversante. Je serais indignée si cela avait était le cas."



Les directeurs de casting ont souligné que les parents et les enfants des postulants étaient au courant des scènes d'improvisation et qu'il n'y aurait pas de vrai argent en jeu. L'acteur qui incarne le personnage principal, Srey Moch Sareum, s'est d'ailleurs distinguée lors de cette scène. "Srey Moch était la seule enfant qui a regardé l'argent pendant un long, très long moment, avait expliqué Angelina Jolie à Vanity Fair. Lorsqu'elle a du se résoudre à le rendre, elle a été submergée d'émotions".



Un des producteurs du film, Rithy Panh, qui a lui même vécu le génocide cambodgien a expliqué que toutes les mesures avaient été prises pour encadrer les enfants dans les meilleures conditions. Des médecins et des thérapeutes étaient présents du casting au tournage pour soutenir les acteurs et l'équipe.