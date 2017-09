"Ça" : "Le rêve américain, c'est aussi un cauchemar", selon Nicolas Domenach

publié le 18/09/2017 à 11:14

"Cette fois, il ne s'agit pas d'un blockbuster à la gloire d'un héros positif et de l’Oncle Sam. Non ! Ça, un film d'épouvante qui bat tous les records aux États-Unis, raconte l'histoire d'un clown maléfique qui terrifie et se nourrit d'enfants mignons élevés au corn-flakes", prévient Nicolas Domenach. "Certes, il s'agit d’une nouvelle adaptation du chef-d'œuvre de Stephen King, un maître du fantastique. Mais cette version sort au moment où l'Amérique souffre de cet autre monstre qu'elle a enfanté, Donald Trump : un Ubu roi de cinéma qui effraie avec sa peau orangée, sa mèche blonde pétard et ses foucades infantiles", poursuit le journaliste.



"Les États-Unis ont mis en scène un clown qui entraîne d'autres clowns dans une sarabande de peur. Au point que les clowns officiels protestent !", ajoute-t-il très sérieusement. "En fait, ils ne protestent pas contre la concurrence déloyale que leur font les dirigeants clownesques, mais contre la mauvaise image que ce film barbare américain donne de leur profession", décrypte Nicolas Domenach.

"L'American way of life a ses dieux, les super-héros, mais elle a aussi ses diables, les tueurs en série", note le journaliste. "Le plus troublant, c'est que le mal vienne du clown, qui se consacre à faire rire les petits", constate-t-il. Il ajoute : "Le rêve américain, c’est aussi un cauchemar. Mais il vaut mieux regarder ça en face et ne pas interdire ce film, comme le demandent les clowns patentés".