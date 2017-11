Ridley Scott va complètement effacer Kevin Spacey de son prochain film

publié le 09/11/2017 à 09:59

Le film était bouclé. Le montage était terminé. La bande-annonce de Tout l'argent du monde circulait déjà dans le monde entier depuis des semaines. On y voyait Kevin Spacey, vieilli à grand renfort de maquillage, interpréter le richissime Jean Paul Getty. Ridley Scott s'apprêtait à livrer son long métrage au public en décembre 2017. Mais les accusations d'agressions sexuelles révélées par BuzzFeed News fin octobre font désormais de Kevin Spacey un paria.





Ridley Scott a donc unilatéralement pris la décision de supprimer Kevin Spacey de son film, prévenant Sony seulement mercredi 8 novembre. Il ambitionne de retourner la totalité des scènes où l'acteur apparaissait en le remplaçant par Christopher Plummer. L'acteur de 87 ans, révélé en 1965 pour La Mélodie du bonheur, et oscarisé en 2012 à 82 ans (un record) pour son rôle dans Beginners de Mike Mills, sera Jean Paul Getty.

Le film est toujours prévu pour une sortie dans les salles le 22 décembre aux États-Unis afin d'être projeté en clôture du AFI Fest, le festival du film de Los Angeles. C'est un défi sans précédent. Kevin Spacey a tourné dans des lieux différents et filmer de nouveau les scènes, voire utiliser la magie des effets spéciaux, pour utiliser des images existantes est un challenge considérable. Mais, comme le notent nos confrères de Hollywood Reporter, la société en charge des effets spéciaux est l'une des plus talentueuses du monde, celle qui a obtenu l'Oscar des meilleurs effets visuels pour Le Livre de la Jungle en 2017 : MPC. Si une équipe peu réaliser un tel travail en si peu de temps c'est bien MPC et Ridley Scott.



Ce n'est pas la première production à prendre ses distances avec Kevin Spacey. Netflix et la série House of Cards, dont il était le protagoniste principal, ont déjà annoncé qu'ils termineront la série par une ultime saison sans lui.