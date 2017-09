publié le 08/09/2017 à 13:39

Peut-on encore douter du prochain succès de Thor : Ragnarok ? Depuis le début de la promotion du troisième volet des aventures du dieu d'Asgard, on en prend plein la vue. Le réalisateur Taika Waititi a sans doute signé le film Marvel rock'n'roll de 2017, après le succès des Gardiens de la Galaxie de James Gunn, qui avait secoué l'univers Marvel au cinéma en 2014. Couleurs vives, dialogues improvisés "à 80%" et esthétique digne des années 80, Thor : Ragnarok semble avoir tout pour séduire les fans et clôturer en beauté la saga.



Dans ce nouveau teaser diffusé en marge des matchs de la NFL (association d'équipes professionnelles de football américain), Thor et Bruce Banner décident de monter leur propre équipe de super-héros. Nos deux Avengers sont prisonniers sur la planète Sakaar, dirigée par le Grand maître, amateur de combats de gladiateurs. C'est pour cela qu'ils étaient absents pour Captain America : Civil War qui raconte la séparation des Avengers en deux camps.

Ils vont recruter la guerrière Valkyrie et Loki, le demi-frère de Thor, pour s'échapper et surtout combattre Héla, la déesse de la Mort qui s'apprête à détruire Asgard. "Cette nouvelle équipe s'appelle les Revengers. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir un nom", explique Thor à Walkyrie dubitative... La suite de l'aventure se déroulera le 25 octobre dans les salles.