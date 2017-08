publié le 17/08/2017 à 13:07

C'est une courte apparition qui fait beaucoup d'effet. Dans le trailer japonais de Thor : Ragnarok, le troisième volet des aventures du dieu d'Asgard, Doctor Strange apparaît quelques instants. Un moment qui confirme la scène post-générique du film consacré au Sorcier Suprême avec Benedict Cumberbatch. Ce dernier décidait d'apporter son aide à Thor et Loki, en pleine mission pour retrouver leur père Odin dans New York, alors que la déesse de la Mort Héla fait des ravages dans notre monde et sur Asgard.



Dans cette scène inédite, Thor et Doctor Strange se trouvent dans le Sanctum Sanctorum, le repaire du Sorcier Suprême. Les deux héros, probablement avec Loki (qui a encore changé de camp), vont devoir trouver le plus rapidement possible Odin (qui a disparu à la fin de Thor 2 à cause de Loki), pour qu'il arrête Héla, avant qu'elle ne mette en place le Ragnarok : la fin de la civilisation asgardienne.

Mais selon CinemaBlend, Doctor Strange n'aura pas un rôle très important dans Thor : Ragnarok. Une fois Odin retrouvé, il retournera à son apprentissage des sciences occultes. Thor pourra quand même compter sur Hulk et la guerrière Valkyrie pour renverser Héla.