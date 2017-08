publié le 26/08/2017 à 10:20

Un bon super-héros se définit aussi par les vilains qu'il doit affronter. Dans The Defenders, ils sont quatre à affronter une grande méchante et ses sbires. Jessica Jones, Iron Fist, Daredevil et Luke Cage font face à une menace tellement importante qu'ils doivent s'allier pour protéger la ville de New York. Une cohabitation qui n'est pas simple, comme le confie Finn Jones à RTL Super, mais qui s'avère nécessaire.



Cette méchante c'est Alexandra, une femme d'argent et de pouvoir, aussi froide que calculatrice et interprétée par Sigourney Weaver. "On a créé un personnage dangereux et sans pitié. C'est une femme très puissante et très sophistiquée, une joueuse d'échecs", explique Marco Ramirez, co-créateur de The Defenders. Un personnage qui n'existe pas dans les comics de Marvel et qui puise ses inspirations dans le monde réel : "Les personnes qu vivent à un autre niveau (...) pour qui l'argent n'est pas un problème".