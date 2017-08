publié le 27/08/2017 à 10:47

Travailler en équipe n'est jamais simple, même pour des supers-héros. Pourtant, Jessica Jones, Iron Fist, Daredevil et Luke Cage doivent apprendre à travailler ensemble dans The Defenders, la nouvelle série Marvel/Netflix sortie le vendredi 18 août sur la plateforme de streaming. Les quatre héros de New York vont devoir s'unir contre le crime, chacun avec leur passé et leur manière de faire la loi.



De passage à Paris pour la promotion de la série, Iron Fist, Charlie Cox, Daredevil, et Marco Ramirez, co-créateur de la série, nous ont parlé un petit peu plus de la collaboration entre ces quatre fortes personnalités. D'ailleurs pour Finn Jones, qui interprète Iron Fist, l'esprit d'équipe met du temps à s'installer : "Au début il y a vraiment des tensions et même à la fin, ils n'ont pas totalement solidifié leur groupe. Il y a toujours des tensions".

Pour Marco Ramirez, difficile de le montrer à l'écran : "Le plus gros challenge était de les rendre tous important, tout le temps. Et de ne pas donner l'impression que c'était Daredevil et ses gars ou Jessica Jones et la Super Team".