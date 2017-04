publié le 15/04/2017 à 15:30

On dit de certains acteurs qu'ils ont "une gueule", et c'est exactement la même chose pour les animaux. Avec sa tête toute ronde et rose, cet axolotl ne passe pas inaperçu dans l'aquarium de Kylie Finn, une adolescente américaine. Passionnée par ces amphibiens, la jeune fille a décidé d'immortaliser le physique atypique de l'animal.



Les axolotl sont des amphibiens urodèles, c'est-à-dire qui possèdent une queue, ce qui les différencie notamment des crapauds et des grenouilles. Leur apparence insolite a d'ailleurs inspiré le personnage d'Axoloto, un Pokémon. Ils sont apparus sur Terre il y a des millions d'années mais sont aujourd'hui menacés d'extinction, notamment en raison de la pollution et de la dégradation de leur habitat naturel.

Ces drôles d'animaux sont capables de régénérer eux-mêmes des parties de leur corps (pattes, yeux, colonne vertébrale et même certaines zones du cerveau).