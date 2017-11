VIDÉO - Paris Games 2017 : "Detroit : Become Human", "Ni No Kuni II"... Nos 3 coups de cœur

publié le 08/11/2017 à 11:32

La 8e édition de la Paris Games Week a de nouveau été un succès. Du 2 au 5 novembre, Paris Expo à Porte de Versailles s'est transformé en temple du jeu vidéo. Et parmi les très nombreux jeux à tester, la rédaction de RTL Super a fait son choix. Des excellents combats de Dragon Ball Fighter Z, à l'univers futuriste de Detroit : Become Human au mode japonisant de Ni No Kuni II, découvrez nos trois jeux préférés qui vous feront passer des parties inoubliables.



Dans Dragon Ball Fighter Z (janvier 2018), vous devez choisir 3 combattants et 3 adversaires. Ensuite, à vos poings, vos pieds et votre énergie pour enchaîner des coups spéciaux. L’immersion dans l’univers du manga est réussie : couleurs vives, bande originale et séquences animées, tout y est pour séduire les fans.

Changement d'univers avec Detroit : Become Human (exclusivement sur PS4). Vous incarnez ici des androïdes dans un monde futuriste. Pour la PGW, on se glisse dans la peau de Connor, un agent qui sauver une fillette d'une prise d'otages. Chacun de vos gestes détermine la suite de la partie. Soyez vigilant, car une seule erreur pourrait mettre la mission en péril.

"Ni No Kuni II", le coup de cœur de la PGW 2017

Avec son décor digne des films de Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké), ses couleurs douces et ses différents gameplays, Ni No Kuni II est une réussite. Dans cette aventure très japonisante, vous incarnez le roi déchu Evan. Avec votre compagnon Roland, vous devez reconstruire votre royaume et votre armée. Sautez, combattez et rencontrez des personnages qui vous aideront dans votre quête. Un beau voyage qui ravira tous les joueurs.