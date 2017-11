publié le 02/11/2017 à 18:40

Si vous avez toujours rêvé d'incarner l'un des héros de Star Wars ou de piloter un X-Wing, Star Wars Battlefront II est fait pour vous. Attendu le 17 novembre sur PS4, Xbox One X et PC, ce nouveau jeu promet des parties frénétiques. Et pour la 8e édition de la Paris Games Week, le public peut tester le jeu en avant-première sur le salon. Que vous soyez joueurs confirmés ou néophytes, le stand Star Wars / PlayStation propose deux modes de jeu : celui où vous incarnez un Stormtrooper sur Naboo et un pilote rebelle lors d'une bataille dans l'espace.



S'il est un peu compliqué de piloter le X-Wing, sachez que le graphisme vous transporte directement dans l'univers Star Wars. "On fait un jeu authentique Star Wars, on ne fait pas une vidéo juste avec des personnages Star Wars", explique Arthur Rohart, producer à Criterion Games qui a travaillé sur les batailles intergalactiques du jeu. L'immersion est réussie : on est transporté du début à la fin de la partie dans les moments de la saga. Idéal pour patienter avant la sortie de Star Wars 8, le 13 décembre prochain.