PGW 2017 : "Far Cry 5" et "Assassin's Creed Origins", vedettes du stand Ubisoft

publié le 04/11/2017 à 15:00

Pour la 8e édition de la Paris Games Week, Ubisoft a présenté ses grands jeux de l'année. L'une des stars incontournables de cette grand-messe du jeu vidéo n'est autre qu'Assassin's Creed Origins. Nouveau volet de la saga sortie le 27 octobre sur consoles et PC, il plonge les joueurs au temps des Pharaons avec le personnage de Bayek. Il est l'homme qui a fondé la confrérie des Assassins au cœur de tous les jeux de la saga. Fruit d'un travail de quatre ans avec des historiens, Assassin's Creed Origins vous entraîne dans une Egypte des pharaons réaliste avec le plus grand monde ouvert de la saga.



Changement d'univers pour Far Cry 5. Direction Hope County, dans le Montana. Le joueur incarne ici le shérif de la petite ville prise d'assaut par une secte religieuse. Vous allez devoir éliminer vos ennemis sans vous faire repérer mais surtout dialoguer avec les habitants de Hope County pour mener à bien votre mission.