publié le 01/11/2017 à 08:45

Amateurs de manettes et joueurs néophytes, la Paris Games Week vous attend. Pour sa 8e édition, le salon du jeu vidéo parisien propose une nouvelle fois des test exclusifs. Tous les grands jeux de 2017-2018 y seront présents du 1er au 5 novembre pour le plus grand bonheur du public. Star Wars Battlefront II, Super Mario Odyssey... Autant de jeux que vous pourrez découvrir sous le sapin cette année. Les éditeurs de jeux, d'Ubisoft à Nintendo, sans oublier Sony, présenteront par la même occasion leurs consoles comme la Nintendo Switch et la prochaine Xbox One X.





Pour vous aider à préparer votre "PGW", la rédaction vous donne les 6 jeux incontournables de cette édition 2017. Que vous soyez fans de Star Wars ou amateur de Nintendo depuis votre première NES, cette sélection est faite pour vous.

1. "Star Wars Battlefront II", pour les fans de la saga

"Star Wars Battlefront II" est très attendu par les fans Crédit : EA Games

Plus de deux ans après le premier Battlefront qui avait déçu de nombreux joueurs, ce second volet propose une nouvelle aventure liée à la prélogie (épisodes 1,2 et 3) et la nouvelle saga. Vous pourrez ainsi incarner Rey, Dark Maul, ou encore Luke Skywalker et Yoda pour une aventure intergalactique.

On note également l'arrivée d'une campagne solo où le joueur incarne Iden Versio, une soldate de l'Empire après les événements du Retour du Jedi (épisode 6). Le jeu propose 5 modes multijoueurs, 18 cartes et environnements pour des parties dans les lieux emblématiques de la saga de George Lucas.



Star Wars Battlefront II est prévu sur PC, PS4 et XBox One pour le 17 novembre 2017.

2. "Assassin's Creed Origins", au temps des Pharaons

Bayek est le héros d'"Assassin's Creed Origins" Crédit : capture d'écran YouTube

Cette année, la saga d'Ubisoft entraîne les gamers au temps de l'Égypte des pharaons. Incarnez Bayek, un Medjaÿ (soldat de Medja) qui va fonder la confrérie des Assassins, au cœur de tous les jeux de la franchise. Avec son design ultra-réaliste et des cascades toujours aussi impressionnantes, Assassin's Creed Origins devrait relancer la saga qui s'est essoufflée ces dernières années.



Parmi les nouveautés du jeu, vous pourrez incarner l'aigle de Bayek pour repérer vos ennemis et anticiper leurs attaques. Le monde ouvert promet, lui, un voyage dans le temps réussi.



Assassin's Creed Origins est disponible depuis le 27 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

3. "Super Mario Odyssey", haut en couleurs

Mario est de retour dans "Super Mario Odyssey" Crédit : capture d'écran YouTube

Certes, Mario doit encore sauver la princesse Peach des griffes du terrible Bowser. Il le fera toutefois dans un tout nouvel univers. L'aventure commence d'abord dans les rues de New Donk City, où notre célèbre héros moustachu peut conduire un scooter et rencontrer des personnages tout au long de son parcours. Vous aurez ensuite l'occasion de découvrir une plage paradisiaque et une jungle infestée de dinosaures.



Mario pourra d'ailleurs compter sur Cappy, sa casquette du Monde des chapeaux avec laquelle il peut fusionner. Vous pouvez ainsi terrasser vos ennemis rapidement et même les incarner.



Super Mario Odyssey est disponible depuis le 27 octobre sur la Nintendo Switch.

4. "Detroit : Become Human", dans la peau d'une androïde

Kara, l'androïde de "Detroit : Become Human" Crédit : capture d'écran YouTube

Avec Detroit : Become Human, Quantic Dream signe un jeu au potentiel glauque très imporant. On incarne une androïde baby-sitter qui doit s'occuper d'une petite fille maltraitée par son père. Kara a le choix d'intervenir et de prendre les bonnes décisions pour sauver la fillette, la pousser au parricide ou neutraliser le père... Detroit : Become Human offre donc une myriade de possibilités au joueur qui pourra découvrir toutes les facettes du jeu avec de nombreuses parties.



Detroit : Become Human sera disponible au printemps 2018 sur PS4

5. "Call of Duty : WWII", pour amateurs de jeux de guerre

"Call of Duty : WWII" sortira le 3 novembre Crédit : Capture d'écran / YouTube Call of Duty / Activision

Branle-bas de combat ! Dans Call of Duty : WWII, vous vous retrouvez sur les plages de Normandie pendant le D-Day. Entre Il faut sauver le soldat Ryan et La Ligne rouge, ce nouveau volet de la franchise propose de nouveaux modes de jeux comme le Co-op Explosif où vous pourrez vous lancer avec vos amis dans une histoire originale et indépendante de l'histoire centrale. Cette dernière vous mettra dans la peau de Ronald Daniels, un soldat américain qui se retrouve catapulté en France. Il pourra compter sur la résistante Rousseau, à qui Ludivine Sagnier prête sa voix, dans l'une des missions les plus périlleuses de sa carrière.



Call of Duty : WWII est disponible le 3 novembre sur PS4, Xbox One et PC.

6. "Dragon Ball FighterZ", pour les nostalgiques

"Dragon Ball FighterZ" est un jeu de combats Crédit : Bandai Namco Entertainment

Vous avez toujours voulu incarner Son Gokû, Son Gohan ou encore Vegeta ? Dans ce jeu de combats en 2D, le joueur sera propulsé dans l'univers culte de Dragon Ball Z. Cell Game, West City ou encore la Planète Namek font partie des arènes de combats. Lors de votre partie, il sera possible de (re)découvrir certaines scène de la série animée Dragon Ball Z qui continue de faire vibrer les fans. Avant de vous lancer dans l'arène, il vous faudra vous entraîner avec plusieurs combattants et découvrir leurs différents pouvoirs afin de vous assurer la victoire.





Dragon Ball FighterZ sera disponible le 26 janvier 2018 sur PlayStation 4, Xbox One, et Windows.