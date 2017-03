publié le 06/03/2017 à 13:07

Logan a planté ses griffes dans le box-office mondial. Une semaine après sa sortie dans les salles, le dernier volet de la saga consacrée à Wolverine prend la première place du box-office et a déjà rapporté 237,8 millions de dollars. Un très beau démarrage pour ce film signé James Mangold, qui a su re-passionner le public pour le X-Men, après les mauvaises critiques engendrées par X-Men Origins : Wolverine et Le combat de l'immortel, les deux premiers films des aventures de Wolverine en solo au cinéma.



Il faut dire que Logan était très attendu par les fans. Après 17 ans dans la peau de Wolverine, Hugh Jackman raccroche les griffes dans ce film adapté en partie du comics Old Man Logan. On est alors plongé en 2029, dans un monde où les X-Men qu'on a connus ont disparu, à l'exception de Wolverine et du Professeur X. Tous les deux sont très amochés par le temps mais devront réussir une dernière mission : sauver la jeune Laura, alias X-23, l'héritière de Wolverine, dans un road-trip sanglant. Comment cette histoire a t-elle réussi à se hisser numéro un du box officie mondial ?

1. Un a priori positif

C'est l'une des premières raisons évidentes. Peu avant sa sortie, la presse mondiale était unanime sur Logan. : un très bon dernier long-métrage dédié au mutant, malgré un petit essoufflement dans la deuxième partie. Sans oublier que Hugh Jackman a incarné pendant 17 ans le X-Men, ce qui l'a rendu incontournable chez les fans et indissociable du personnage. L'acteur a d'ailleurs partagé de nombreuses photos sur Instagram pendant la promotion du film. Autant de bons arguments pour les spectateurs de foncer dans les salles obscures.

2. Le film le plus sombre des "X-Men"

Les photos de promotions et les bandes-annonces avaient annoncé la couleur : Logan serait un film sombre. En 2h17 de film, l'humour est très rare entre les coups de griffes en adamantium de Logan et Laura, mais aussi les corps ravagés du mutant et du Professeur X. C'est ce qui peut faire mal aux cœurs des fans : découvrir leurs héros au plus mal, hargneux (on n'avait jamais vu le Professeur X proféré autant d'insultes), brisés par des années au service de la cause mutante.



Sans oublier les scènes d'action d'une violence que l'on n'avait jamais vue dans un film X-Men. Que le public se rassure, nous ne somme pas dans un film de Quentin Tarantino - et ses geysers de sang -, mais on voit nettement les griffes de Logan s'enfoncer dans la chair de ses agresseurs, tout comme son corps se détériorer au fur et à mesure de l'aventure.

3. Des adieux réussis à Woverine

Si la toute fin de Logan peut être décevante pour certains fans, l'ensemble du film rend hommage au mutant. Le travail de Hugh Jackman est à souligner. On pensait avoir (presque) tout vu sur Wolverine. Voilà qu'on le découvre presque mortel, avec un pouvoir d’autoguérison qui n'est plus aussi efficace qu'avant. Mais, loin d'être un film qui fera tout pour vous tirer une larme, Logan est un film engagé, tourné sur la transmission entre Wolverine et son héritière, Laura. C'est elle d'ailleurs qui incarne le renouveau de la franchise, qui dit aussi adieu à Patrick Stewart (Professeur X). C'est donc une page de l'histoire des mutants qui se tourne et James Mangold l'a très bien écrite.