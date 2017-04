Donald Trump's First 100 Days In Office | Season 28 | THE SIMPSONS

publié le 29/04/2017 à 16:18

Premier cap symbolique pour le chef d'État américain : le samedi 29 avril marquera les 100 premiers jours de Donald Trump en tant que président des États-Unis. L'occasion de faire un premier bilan de son mandat pour de nombreux experts, journalistes, politiques... et pour Les Simpson. Mercredi 26 avril, la chaîne américaine Fox a dévoilé un extrait de l'épisode diffusé dimanche, dans lequel Donald Trump et son équipe en prennent pour leur grade.





Déjà visionnée quelque 5 millions de fois sur YouTube vendredi, la vidéo démarre dans une Maison Blanche sinistre une nuit d'orage, où l'on peut voir le porte-parole de l'exécutif Sean Spicer pendu dans la salle de presse avec un panneau "je démissionne" autour du cou. "Je ne le remplacerai pas !", lance la conseillère du président Kellyanne Conway, prenant la fuite en découvrant le cadavre. À l'étage, on voit les caricatures du stratège de Donald Trump Steve Bannon et du beau-fils du président Jared Kushner se battre.



Un président fasciné par son compte Twitter

Pendant ce temps, Donald Trump est assis sur son lit en pyjama rose, son smartphone en main, entouré d'un livre de l'ex-présentateur de la chaîne conservatrice Fox News Bill O'Reilly, et d'un Guide de la Floride avec seulement 10 millions de dollars par jour. "Cent jours dans la fonction, j'ai tant accompli, se félicite-t-il. J'ai fait baisser mon handicap de golf, mon compte Twitter a 700 abonnés de plus", énumère-t-il pendant qu'un teckel qui lui sert de perruque tourne en rond sur sa tête.

"Voilà un projet de loi à lire immédiatement. Ça abaisse les impôts seulement pour les républicains", implore un assistant en présentant un pavé. "Fox News ne peut pas le lire? Je regarderai ce qu'ils disent", répond le "POTUS", avant de tourner son regard vers la télévision où sa fille aînée Ivanka est devenue juge de la Cour suprême et y fait la promotion de sa ligne vestimentaire. La séquence humoristique de la série créée par Matt Groening se conclue sur une vue du calendrier des prochaines années, intitulée "voilà ce qui reste". Avec une voix-off, qui explique que les États-Unis ont déjà parcouru 6,8 % du chemin avant de "rentrer à la maison".