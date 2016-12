Un premier extrait de la voix d'Emma Watson dans "La Belle et la Bête"

Une poupée commercialisée aux États-Unis donne un aperçu de la voix chantée d'Emma Watson dans "La Belle et la Bête".

Crédit : Walt Disney Pictures Dan Stevens et Emma Watson dans "La Belle et la Bête"

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 30/12/2016 à 11:16

La bande-annonce de La Belle et la Bête donnait un premier aperçu d'Emma Watson dans le rôle titre, une poupée révèle le son de sa voix chantée. Un utilisateur d'Instagram a posté l'enregistrement audio de la poupée Belle de Hasbro, commercialisée pour l'occasion, et qui chante une des chansons-phares du dessin animé, Je ne savais pas.



Si l'enregistrement est très bref, il permet tout de même d'entendre la belle voix de l'actrice. La publication a été repostée par un des producteurs du film, Jack Morrissey, qui confirme qu'il s'agit bien de la voix d'Emma Watson.



Plusieurs chansons du dessin animé ont été gardées dans le live-action comme Gaston, C'est la fête et bien sûr le duo mythique entre la Belle et de la Bête. Dans une interview accordée au site Collider, Emma Watson expliquait que les acteurs avaient eu l'occasion de chanter en direct durant le tournage. Pour entendre les voix d'Ewan McGregor (Lumière) et de Dan Stevens (la Bête), il faudra attendre le 16 mars 2017, date de sortie du film dans les salles françaises.