publié le 08/04/2017 à 10:05

Préparez-vous à en prendre plein la vue. Dans le nouveau trailer d'Injustice 2, le prochain jeu de combats de DC Comics et Warner Bros, les stars, ce sont les super-vilains. Mené par le redoutable Gorilla Grodd, cette alliance baptisée la Société, regroupe tous les méchants de l'univers DC Comics. Ils sont prêts à battre nos héros préférés, en attendant l'arrivée de Darkseid dans l’aventure. On a d'ailleurs quelques aperçus des pouvoirs de ces personnages, comme Deadshot (vu dans Suicide Squad), Cheetah, Poison Ivy et Captain Cold (DC's Legends of Tomorrow).



Plus qu'un jeu de combats, Injustice 2 raconte une véritable histoire. Celle de la lutte de ces méchants qui veulent dominer le monde et Batman avec ses coéquipiers qui veulent empêcher le retour tyrannique de Superman vu dans Injustice : Les dieux sont parmi nous, sorti en 2013. Après cet épisode, Superman est emprisonné et Batman cherche de nouveaux alliés pour rétablir la paix. Harley Quinn et Green Arrow ont d'ailleurs rejoint le Chevalier noir.

Mais, la paix sera rapidement fragilisée par la Société et et Gorilla Grodd qui veut prendre la place jadis occupée par Superman en tant que maître du monde. Mais, Batman veille au grain : il a un indicateur dans Gorilla City qui lui transmet les plans de la Société. Reste à savoir s'il s'agit de Catwoman, avec qui Batman entretient une relation ambiguë, ou Black Canary qui semble bannie de Gorilla City à la fin de l'extrait. La réponse le 18 mai prochain sur PS4 et Xbox One.