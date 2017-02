publié le 20/02/2017 à 15:40

On ne rigole pas avec Marvel et cela Tom Holland, alias Spider-Man, l'a bien compris. En plein tournage du prochain Avengers : Infinity War, l'acteur a oublié de rendre le script du film aux producteurs, une fois sa journée terminée. Sacrilège ! Marvel a en effet une politique en béton pour protéger ses productions. Tout est verrouillé pour éviter les fuites. Tom Holland a donc dédié de rassurer son équipe en brûlant le scénario qu'il avait emporté par mégarde chez lui.



"Marvel aime garder tout secret, alors pour tous les producteurs qui sont en train de paniquer parce que j'ai oublié de rendre mon scénario, je vous prouve que je vais le détruire", déclare Tom Holland dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Il insère ensuite le scénario dans une cheminée, et laisse les flammes détruire tout ce qu'on voudrait savoir du prochain Avengers. Le film est attendu pour 2018, il devra entre autres avoir un casting de folie avec tous nos super-héros préférés dans un même film et le titan Thanos prêt à tout pour détruire notre monde.

Rule number one... hand in your script ¿ A post shared by ¿¿ (@tomholland2013) on Feb 17, 2017 at 2:21pm PST