publié le 13/06/2017 à 16:13

Sony a fait fort pour clore sa conférence de l'E3, la grande messe des jeux vidéo, à Los Angeles. Le géant nippon a dévoilé le gameplay de Marvel's Spider-Man dont la sortie est prévue en 2018 sur PS4. Pendant 9 minutes, on voit "Spidey" tisser sa toile, neutraliser ses ennemis et surtout réaliser des acrobaties dignes de ses interprètes au cinéma. Un nouveau long-métrage intitulé Spider-Man Homecoming avec l'acteur Tom Holland est d'ailleurs attendu su le 16 juillet prochain.



Après plusieurs adaptations en jeux vidéo de Spider-Man qui n'ont pas convaincu les fans, il semblerait bien que Marvel's Spiderman soit bien parti pour redorer le blason du héros sur les consoles. La séquence fluide et dynamique a convaincu de nombreux joueurs qui n'ont pas manqué de commenté cette annonce de Sony sur Twitter.

Une mise en scène digne d'un film Marvel

Il faut dire que le jeu a tout pour plaire en alternant des phases de combats, où Spider-Man peut interagir avec tout ce qui l'entoure, et d'infiltration, avec une mise en scène digne d'un blockbuster. Enfin, Marvel's Spiderman se déroule dans un univers spécialement créé avec Marvel, qui permet au héros de se battre contre Mister Negative, apparu pour la première fois dans le comics Amazing Spider-Man: Swing Shift en 2007.



#PlayStationE3 vous m'avez perdu avec ce jeu #SpidermanPS4 je suis déjà fan ! — Axel__¿ (@sirrius_) 13 juin 2017

Grosse hype sur #SpiderManPS4, ça, ça ne change pas. Une séquence de gameplay très intéressante et captivante. — Gaming Phantom Thief (@misskillzone76) 13 juin 2017