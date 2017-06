publié le 20/06/2017 à 14:13

C'était un des secrets les mieux gardés de Spider-Man : Homecoming. Après avoir laissé planer le mystère autour des rôles de Zendaya et de Donald Glover, le film se dévoile un peu plus à quelques semaines de sa sortie sur les écrans français en juillet prochain. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Si on sait désormais que Zendaya est Michelle, c'est grâce au roman Spider-Man : Homecoming, sorti avant le film, que le rôle de Donald Glover, qui jouera d'ailleurs Lando Calrissian dans le spin-off sur Han Solo, a révélé quelques un de ses secrets relayés par un internaute du forum Reddit. Et, à en croire la description fournie, Donald Glover serait un personnage trouble.





Le passage cité de Spider-Man : Homecoming, explique qu'Adrian Toomes, surnommé Le Vautour (joué par Michael Keaton), devient un criminel au moment même où Peter Parker fait ses débuts en tant que super-héros. Pendant une de ses expéditions, Spider-Man tombe sur une vente d'armes Chitauri, sans doute récupérées lors de l'attaque de ces extraterrestres dans le premier Avengers, entre trois individus. C'est à ce moment précis qu'apparaîtrait le personnage joué par Donald Glover : prénommé Alex, il achèterait des armes aux sbires du Vautour : Shultz et Brice. Mais, dans quel but ce jeune homme veut-il acheter ces armes surpuissantes qui ont déjà ravagé, en partie, New York dans Avengers ? Réponse le 12 juillet.