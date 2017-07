publié le 15/07/2017 à 12:11

Le tournage de The Walking Dead s'arrête momentanément à la suite du décès d'un de ses cascadeurs. Mercredi 12 juillet, John Bernecker s'est mortellement blessé à la tête après une chute d'environ sept mètres depuis un balcon. Il a raté de quelques centimètres le matelas de protection qui devait réceptionner sa chute, indique le site TMZ.



Le cascadeur a été hospitalisé au centre médical d'Atlanta, dans le service des soins intensifs, mais son cerveau avait subi des dommages irréversibles et ses proches ont finalement accepter de le débrancher. Outre The Walking Dead, John Bernecker avait travaillé sur plusieurs autres tournages télévisuels, de Fast and Furious à Hunger Games en passant par Black Panther.

Jusqu'à la nouvelle de cet incident, la saison 8 de la série d'AMC devait débuter en octobre 2017.