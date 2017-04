publié le 27/04/2017 à 15:10

Très bonne nouvelle pour les fans de The Walking Dead. Alors que la grève des scénaristes de Hollywood menace la saison 8 du show, les acteurs ont posté des photos de leurs retrouvailles avant le début du tournage. Et selon les fans du groupe The Spoiling Dead Fans, cela devrait se passer en Géorgie, dès le 1er mai. Seules quelques scènes seront tournées. Et Selon le site américain TVLine, deux nouveaux personnages seront aussi dans l'aventure attendue pour l'automne prochain.



Mais, qui sont donc ces deux nouveaux protagonistes ? Selon TVLine, il s'agirait de Dillon, un jeune ouvrier sarcastiques et Abbud, un survivant de confession musulmane. Ils devraient tous les deux rejoindre l'alliance des communautés d'Alexandria, de la Colline et du Royaume, réunies pour se battre dans le dernier épisode de la saison 7 contre les Sauveurs et leur chef psychopathe Negan. La chaîne AMC qui diffuse The Walking Dead n'a pas confirmé la nouvelle divulguée par TV Line, mais les fans savent déjà au moins que Norman Reedus (Daryl) est arrivé sur le tournage de la saison 8 avec les producteurs Gale Anne Hurd et John Sanders.

Pour le moment, on ne sait pas encore si la saison 8 sera bloquée par la grève des scénaristes de Hollywood qui réclament des augmentation de salaire. Si Scott Gimple, le showrunner de la série, ne devrait pas participer à ce mouvement, il est possible que la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes et détentrice des droits de "TWD" puisse bloquer autant que faire se peut la production.