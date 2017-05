publié le 25/05/2017 à 15:21

Les héros de The Get Down posent les micros. Après négociations, la série musicale diffusée sur Netflix depuis 2016 ne sera pas prolongée pour une seconde saison. C'est Baz Luhrmann (Moulin Rouge), le créateur de la série qui l'a annoncé lui-même sur son compte Facebook, il n'y aura pas d'épisodes supplémentaires. "Quand on m’a proposé The Get Down, j’ai dû repousser la réalisation d’un film pour au moins deux ans (...). Ça me tue de ne pas pouvoir me couper en deux et me rendre disponible pour ces deux productions", est-il expliqué.



Un emploi du temps chargé pour le réalisateur donc, qui a décidé de se consacrer à son film. "La vérité, c’est que je fais des longs-métrages. Et le truc avec les films, c’est que lorsqu’on les réalise, il ne peut rien y avoir d’autre dans sa vie", ajoute Baz Luhrmann, qui, depuis la fin de la première saison de sa série, a pu se consacrer à la réalisation de son film.

The Get Down est l'une des séries originales Netflix les plus coûteuses de l'histoire de la plateforme, rapporte le magazine Variety, elle aurait coûté quelques 120 millions de dollars. Problème d'emploi du temps, de budget ou une autre raison a-t-elle valu l'arrêt de la série ? C'est la question qui agite Internet et les fans, furieux de ne pas retrouver les Get Down Brothers, et leurs aventures musicales new-yorkaises.