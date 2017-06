publié le 02/06/2017 à 11:09

Neuf ans après la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon revient derrière la caméra. Le réalisateur reprend la recette de son premier grand succès, misant une nouvelle fois sur sa région d'origine et sur un casting français de luxe.



C'est une photographie postée sur Instagram le mardi 30 mai qui dévoile les noms qui figureront au générique de sa nouvelle réalisation. On peut y voir l'acteur, au milieu de chaises de cinéma dévoilant des noms très alléchants : Valérie Bonneton, François Berléand, Line Renaud, Pierre Richard, Laurence Arné et Guy Lecluse font partie du casting. Dany Boon tiendra quant à lui le rôle principal.

Cette publication annonce également que le tournage de cette nouvelle comédie va bientôt débuter. En commentaire, le cinéaste annonce en effet le "premier jour des essais filmés". Dany Boon va ainsi pouvoir vérifier sa mise en scène et l'alchimie entre ses acteurs.



Le scénario de ce long-métrage est écrit depuis 2011, mais contrairement à ce que le titre peut laisser penser, ce n'est pas une suite de Bienvenue chez les Ch'tis. Dany Boon racontera l'histoire d'un designer de mode à Paris qui dissimule ses origines : il a en effet honte de sa famille ouvrière du Nord de la France. Une date de sortie est déjà annoncée: le film devrait apparaître sur les grands écrans le 28 février 2018.

1er jour des essais filmés de la Ch'tite famille ¿ #lachtitefamille Une publication partagée par Dany Boon (@danyboon) le 30 Mai 2017 à 9h40 PDT