publié le 02/06/2017 à 17:06

Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve) et sa famille seront bientôt de retour au cinéma. Deux ans après leur voyage inoubliable aux États-Unis dans Les Tuche 2 : Le Rêve américain, la famille la plus déjantée du Nord de la France s'apprête à vivre de nouvelles aventures, cette fois en pleine période électorale. Le réalisateur Olivier Baroux se retrouve de nouveau derrière la caméra pour le film, dont le tournage commencera le 6 juin prochain entre Paris et Bouzolles. Outre le casting des deux précédentes comédies, Les Tuche 3 proposera de nouveaux personnages.



Ainsi, Scali Delpeyrat (Tu veux ou tu veux pas), Nicolas Maury (Hervé dans Dix pour cent) et Philippe Magnan (La Princesse de Montpensier) feront partie de l'histoire. Le site du Film Français a d'ailleurs dévoilé le synopsis officiel. Le TGV va enfin passer dans le village de Bouzolles à la grande joie de Jeff Tuche. Mais, le projet de grande ligne va finalement être avortée. Le chef de famille ne compte pas en rester là et décide de joindre le président de la République. Sans réponse, il décide de se présenter à l'élection présidentielle pour faire entendre sa voix.

Jeff Tuche, président

Après avoir été un chirurgien plastique aux États-Unis, Jeff Tuche se retrouve donc à la tête de la France à la suite de circonstances politiques inespérées... Mamie Suze, mais aussi Cathy et ses enfants Stéphanie, Wilfried et Donald se retrouvent donc tous à l'Élysée, face à un nouveau défi : redresser la France. Il faudra patienter jusqu'au 7 février 2018 pour découvrir Les Tuche 3 dans les salles.