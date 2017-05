publié le 15/05/2017 à 13:11

Mary Jane Watson ou Michelle ? La question agitait les fans de l'univers de l'homme-araignée depuis plusieurs mois. Les détails sur le prochain film Marvel sont en effet distillés au compte-gouttes, particulièrement ceux sur Zendaya, jeune actrice américaine, et sur son rôle dans Spider-Man : Homecoming (sortie prévue le 12 juillet). Il semblerait que l'attente des fans ait (enfin) pris fin. "Mon personnage est à 100% Michelle", a-t-elle confié à la chaîne de télévision américaine MTV. "C'est son nom. Je vous promets que je ne suis pas en train de mentir", a ajouté l'actrice.



De nombreuses rumeurs circulaient en effet depuis l'été dernier, lui prêtant d'abord le rôle de cette fameuse Michelle, puis de Mary Jane, la petite amie de Peter Parker. Finalement, Zendaya a confirmé qu'elle jouerait la première de ces deux personnages féminins, et en a dit un peu plus sur Michelle, qui n'est autre que la colocataire de Peter Parker dans les comics. Une adolescente, à la fois "bizarre et intéressante et cool", qui "dit des choses étranges au mauvais moment", a détaillé Zendaya, selon MTV.



Spider-Man affrontera le Vautour dans le prochain film

La nouvelle adaptation cinématographique de l'homme-araignée, réalisée par Jon Watts, est l'un des blockbusters les plus attendus de l'été prochain. On en sait désormais un peu plus sur le film, alors qu'un premier trailer et trois affiches ont été dévoilés. Le long-métrage se penchera sur la nouvelle identité de Peter Parker, celle de Spider-Man - qui sera incarné par le jeune Tom Holland, vu dans Captain America: Civil War - et qui doit affronter un nouvel adversaire, le Vautour, joué par Michael Keaton.