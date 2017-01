INSTAWEEK - Que s'est-il passé cette semaine dans le monde merveilleux d'Instagram ? Une pluie de messages d'espoir pour la bonne année s'est abattue sur le réseau social.

Jennifer Lopez, Britney Spears... Leurs résolutions pour l'année 2017 Jennifer Lopez et Britney Spears vous souhaitent une bonne année 2017 ! Crédits : Sipa | Date : voir la galerie

par Arièle Bonte publié le 08/01/2017 à 14:00

En 2017, Sasha Pieterse, la méchante Alison dans la série américaine Pretty Little Liars, veut changer les choses, ne plus suivre les gens négatifs sur les réseaux sociaux et se coucher tôt. Ce sont les bonnes résolutions que la jeune actrice a partagé sur son compte Instagram avec sa communauté.



Comme elle, de nombreuses personnalités ont posté des messages, citations ou objectifs pour les douze mois à venir. Parfois très personnelles, ces résolutions encouragent également les abonnées de ces stars à entreprendre une vie plus positive en 2017. "Parfois vous devez laisser les choses se faire pour les rendre possible", nous conseille par exemple Alicia Keys, citant une de ses propres chansons.



Pour Britney Spears, pas besoin de mots pour expliquer ce qu'elle aimerait pour 2017. Un portrait d'elle - rayonnante - suffit à montrer que la pop star va la placer sous le signe du feel good. Quant à sa consœur Jennifer Lopez, cette dernière conseille de "laisser des empreintes d'amour et de gentillesse" où que nous allions.

#CurrentMood Feeling good about 2017... ¿¿ ¿: @david_roemer Une photo publiée par Britney Spears (@britneyspears) le 2 Janv. 2017 à 11h39 PST

On termine cet Instaweek par un bonus qui va ravir les âmes nostalgiques de ceux qui ont grandi en regardant High School Musical. Vanessa Hudgens et Ashley Tisdale (meilleures ennemies à l'écran ; meilleures amies à la ville) se sont retrouvées pour une session acoustique bohème. On vous laisse juger.