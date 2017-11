publié le 09/11/2017 à 02:47

Kevin Spacey fait de nouveau face à des accusations compromettantes. Un jeune homme a affirme avoir été agressé sexuellement par l'acteur en juillet 2016 sur l'île de Nantucket, une station balnéaire située près de Boston, a indiqué mercredi 8 novembre la mère de la victime présumée. Elle a également indiqué qu'une enquête avait été ouverte à la suite du dépôt d'une plainte.



La mère, Heather Unruh avait tweeté dès le 13 octobre sur cette agression, mais sans dire qu'il s'agissait de son fils et sans donner aucun détail. Mercredi, flanquée de son avocat Mitchell Garabedian, qui a représenté les victimes du scandale de pédophilie du diocèse de Boston, la journaliste de profession a expliqué aux journalistes comment son fils - qu'elle n'a pas nommé - avait été victime de la vedette de la série House of Cards, dans un bar de Nantucket.

The #weinsteinscandal has emboldened me-- #truth time. I was a Kevin Spacey fan until he assaulted a loved one. Time the dominoes fell pic.twitter.com/C0eiWEfHSO — Heather Unruh (@HeatherUnruh) 13 octobre 2017

"En juillet 2016, l'acteur Kevin Spacey a sexuellement attaqué mon fils, tard le soir dans un restaurant-bar de l'île de Nantucket", a déclaré Unruh lors d'un point presse à Boston. Et de poursuivre : "Spacey lui a commandé verre après verre, et une fois mon fils ivre, il est passé à l'action et l'a attaqué. Il a fourré sa main dans le pantalon de mon fils et a attrapé ses parties génitales."



Malgré les tentatives de son fils pour repousser l'acteur, "la violation a continué" et Kevin Spacey a insisté pour que le jeune homme le suive à une autre soirée, selon elle. L'agression s'est terminée quand Spacey s'est absenté pour aller aux toilettes, a précisé la mère. Une femme, "qui a vu combien il était troublé", a alors approché le fils et lui a conseillé de "partir en courant - ce qu'il a fait", pour se réfugier chez sa grand-mère, a poursuivi Heather Unruh.

De nombreuses accusations

Elle a ensuite expliqué que son fils n'avait pas porté plainte sur le moment, "essentiellement par gêne et par peur". C'est seulement "la semaine dernière", après que se soient multipliées les accusations contre l'acteur oscarisé, évincé de House of Cards, que le fils est allé voir la police, qui a ouvert une enquête.



Plusieurs hommes ont accusé Kevin Spacey d'agressions sexuelles depuis fin octobre, dans la foulée de l'affaire Weinstein et du torrent d'accusations d'agressions sexuelles qui a suivi. La police londonienne a ouvert une enquête contre lui pour une agression sexuelle présumée commise en 2008, lorsque Spacey dirigeait le célèbre théâtre Old Vic, selon les médias britanniques.