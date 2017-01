Dany Boon et Gilbert Rozon de retour aux Grosses Têtes

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Arielle Dombasle, Gilbert Rozon, Christophe Dechavanne, Dany Boon, Bernard Mabille et Michèle Bernier.

par Kelly Horta publié le 30/01/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui va encore muscler son humour dès mercredi avec RAID DINGUE…Dany Boon.



Une Grosse Tête qui abandonne les robes de folle Amanda au Théâtre pour venir à RTL…Michèle Bernier.



Une Grosse Tête qui est la Miss France, Miss Monde et Miss Univers du Grand Studio… Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête qui, à chaque question, nous donne l'impression qu'il va tirer un penalty en finale de coupe du monde… Christophe Dechavanne.



Une Grosse Tête canadienne qui prend un fou rire à chaque fois qu'on parle de vague de froid en France… Gilbert Rozon.



Une Grosse Tête qui prouve qu'il n'est pas un emploi fictif à chaque fois qu'il vient dans l'émission… Bernard Mabille.

Crédit : Romain Boé / SIPA Presse pour RTL Dany Boon dans Les Grosses Têtes

