Alyssa Milano a ensuite jonglé entre les rôles et son engagement politique et militant

Alyssa Milano a ensuite jonglé entre les rôles et son engagement politique et militant Date :

Kristin Davis deviendra ensuite Charlotte dans "Sex and The City"

Kristin Davis deviendra ensuite Charlotte dans "Sex and The City" Date :

Après la série Andrew Shue ne tournera plus et se consacrera à l'association "Do Something"

Après la série Andrew Shue ne tournera plus et se consacrera à l'association "Do Something" Crédits : Sipa | Date :

publié le 03/07/2017 à 14:02

Les ados avaient Beverly Hills, 90210. Les jeunes adultes se passionnaient pour Melrose Place, son spin-off. Ils ont vibré devant les péripéties de ces trentenaires vivant au 4616 Melrose Place en Californie. Des couples qui se déchiraient dans cette résidence où trônait en son centre une piscine devenue célèbre.



Billy Campbell (Andrew Shue), Alison Parker (Courtney Thorne-Smith), la diabolique Amanda Woodward (Heather Locklear), Sydney Andrews (Laura Leighton)... Voilà quelques uns des protagonistes de ces aventures diffusées en France entre 1995 et 2000 sur TF1 et aux États-Unis sur la FOX entre 1992 et 1999. Melrose Place fête en ce début juillet 2017 ses 25 ans, l'occasion pour les créateurs et les acteurs de se retrouver, partager des anecdotes... Et l'occasion pour nous de revenir sur les carrières de ces comédiens presque tous devenus des stars mondiales.



Si beaucoup se souviendront surtout de l'étoile incontestée de la série, Heather Locklear, d'autres visages désormais bien connus ont aussi été aperçu dans Melrose Place avant d'exploser dans d'autres shows comme Desperate Housewives (Doug Savant et Marcia Cross par exemple, respectivement Tom Scavo et Bree Van de Kamp dans la série de Marc Cherry). Alyssa Milano est apparue dans 40 épisodes de Melrose Place. Certes, sa carrière était déjà bien lancée depuis Madame est servie mais sa notoriété a explosé ensuite grâce à Charmed.

7 saisons, 224 épisodes et un générique culte

Kristin Davis incarnait Brooke Armstrong dans la résidence californienne mais elle reste surtout l'éternelle Charlotte, snob et coincée, dans Sex & The City. Les Français reconnaîtront aussi dans le casting de la production de Aaron Spelling un certain David Charvet, sauveteur aux muscles saillants dans Alerte à Malibu et qui s'est aussi essayé à la chanson dans la langue de Molière à la fin des années 90.



7 saisons et 224 épisodes après, Melrose Place reste un monument des années 90 avec plusieurs nominations aux Golden Globes pour Heather Locklear. Son personnage a même été classé parmi les plus grands méchants de fiction des dernières décennies par le magazine Rolling Stone en 2016. Une seule chose reste plus culte que son impeccable prestation : le générique de Melrose Place.

> Melrose Place Openings