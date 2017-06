publié le 15/06/2017 à 16:05

C'est un revival qu'on n'espérait plus. M6 diffuse ce jeudi 15 juin les premiers épisodes de la nouvelle saison de Prison Break, huit ans après l'arrêt de la série aux États-Unis. Les déboires judiciaires de Michael Scofield et de son frère Lincoln Burrows avaient séduit près de 5 millions de téléspectateurs pendant la saison 1 mais la série s'était vite essoufflée et avait perdu une grande partie de son public.



Ce retour surprise est un pari risqué pour la chaîne, qui espère attirer les anciens fans de la série et séduire des néophytes, qui n'auraient pas suivi le parcours chaotique de Michael et de son frère. Pour tout comprendre de cette nouvelle saison, mieux vaut avoir l'intrigue originelle bien en tête. Elle reprend plusieurs années après la fin de la saison 4, qui laissait les protagonistes avec une fin bien définie.

Michael Scofield est supposément mort

Michael Scofield meurt à la fin de la saison 4. La dernière séquence montre en effet sa femme Sarah, son fils Michael Junior, âgé de quatre ans, son frère Lincoln et ses anciens codétenus de Fox River devant sa tombe. Atteint d'une tumeur au cerveau et se sachant condamné, Michael se sacrifie pour sauver sa femme Sarah, alors enceinte de leur fils.

Cette scène est à voir dans le téléfilm La Dernière évasion, qui se déroule entre l'épisode 22 de la saison 4 et le double épisode final de la série. Les causes de la mort de Michael sont présentées dans ce téléfilm mais pas dans la série : un choix qui laissait aux scénaristes la liberté de le faire revenir à tout moment. C'est chose faite dans la saison 5, qui devra donc expliquer les raisons de cette fausse mort et en dire plus sur le parcours de Michael. On le retrouvera emprisonné au Yémen, où son frère essaiera de le libérer.

> prison break saison 5 jeudi prochain 21h m6 8 6 2017

C'était une des révélations les plus importantes de la saison 4 : Michael et Lincoln ne sont pas frères de sang. Une information qui ne remettait pas en cause l'amour et l'admiration qu'ils ressentent l'un pour l'autre et qui rend leurs actions encore plus belles.



La saison 5 va reprendre ce lien unique : Wentworth Miller explique au Figaro que ces nouveaux épisodes auront "au cœur des histoires, les thèmes majeurs que sont la famille, l'amour, le sacrifice et le lien affectif entre frères - qu'ils soient frères de sang ou pas".

Michael Scofield et sa femme Sarah

Après s'être évadés de la prison de Fox-River, Michael et Lincoln ont voulu se venger du Cartel, une société secrète qui a détruit leur vie en faisant emprisonner Lincoln pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Une quête de vengeance rocambolesque qui aboutit lorsqu'ils récupèrent Scylla, le livre noir du Cartel et qui contient tous ses secrets.



Cette société de multinationales, très influente à la Maison Blanche, est démantelée lorsque Michael et Lincoln remettent Scylla aux Nations-Unies. Mais le Cartel pourrait encore avoir de fidèles agents, prêts à venger les anciens membres de l'organisation. Est-elle responsable de l'emprisonnement de Michael ? A-t-elle simulé sa mort ? Les dix épisodes de cette nouvelle saisons ont beaucoup de réponses à apporter.