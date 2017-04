publié le 07/04/2017 à 19:45

Si tout le monde s'accorde à dire que la saison 1 de Prison Break était aussi géniale que le final était décevant, la saison 5, dont le premier épisode est sorti ce mardi, divise. À la fin de la saison finale, le héros de la série Michael est mort d'un cancer après avoir réussi à faire acquitter tous ses proches. Il laissait sa femme enceinte, son frère Lincoln et ses proches dans la tristesse, mais également ses fans déçus par ce final. Avec le temps, les adeptes de la série américaine étaient passés à autre chose, jusqu'à l'annonce d'une nouvelle saison, car en fait, Michael Scofield n'était pas mort…



Tout le monde s'est alors demandé par quelle double galipette arrière les scénaristes allaient ressusciter de façon crédible le héros. L'épisode 1 de la saison Résurrection, donne les premières explications. T-Bag reçoit une lettre à sa sortie de prison. Dedans, une photo de Michael emprisonné et un énigmatique message. Il montre le document à Lincoln qui enquête et découvre que la tombe de son frère, enterré 7 ans plus tôt, est vide et qu'il serait emprisonné au Yemen.

Pas de grandes nouveautés

Après que des agents aient tenté de l'assassiner lui et Sarah, il se rend sur place avec Benjamin et retrouve Michael dans la fameuse prison. Son frère a de nouveaux tatouages sur les mains, est connu sous l'identité d'un terroriste de Daesh et fait semblant de ne pas connaitre son frère. Entre temps T-Bag se fait greffer une main électronique grâce à un mystérieux donateur portant le même nom que Michael.

Oui, oui tout ça s'est passé en un seul épisode et pourtant à la fin on ne se tape pas non plus la tête contre un mur en hurlant que l'on veut absolument voir la suite. Il n'y a pas de grande nouveauté quant au schéma de la série : des messages codés, des tatouages et une évasion à organiser. Il faut cependant reconnaître que certains détails interpellent.

Michael Scofield a-t-il radicalement changé ?

Sarah qui s'est remariée, retournera-t-elle avec Michael s'il sort de prison ? Pourquoi l'angoissant Theodore Bagwell s'est fait financer une main électronique ? Comment tous ces cygnes en origami sont arrivés dans le caniveau devant la nouvelle maison de sa femme ? Pourquoi Michael a vraisemblablement fait croire à sa mort ? Où était-il et surtout a-t-il changé ?



Des questions sans réponse, une intrigue qui tient presque la route et le retour de tous les acteurs (même Sucre !) qui ont fait vibrer les fans durant de longs épisodes… Autant d'éléments qui donnent envie de laisser une seconde chance à cette saison. Les deux prochains épisodes seront déterminants pour les irréductibles fans comme pour les autres.