Omar Sy, Benoït Hamon, Christine & the Queens, Jean-Luc Mélenchon… Une soixantaine de personnalités demandent à Emmanuel Macron de "faire cesser les violences contre les migrants" à Calais. Elles ont signé une lettre ouverte, publiée sur le Bondy Blog, vendredi 16 juin.



Elles dénoncent "des atteintes aux droits fondamentaux d'une exceptionnelle gravité", reprenant les termes du Défenseur des droits Jacques Toubon. Celui-ci avait exhorté les pouvoirs publics "à ne pas s’obstiner dans ce qui s’apparente à un déni d’existence des exilés", le 14 juin. Depuis le démantèlement de la "Jungle" de Calais fin octobre 2016, les associations essaient d'apporter aux 600 migrants encore présents sur place "ce qu'il y a de plus élémentaire: de l'eau et de la nourriture", expliquent les signataires.



"Mais voilà deux semaines que les autorités rendent cette tâche difficile", dénonce la lettre. Et d'interroger : "Qui donne ces ordres ? Est-ce donc cela, selon vous, une police qui protège et qui sert ? Les forces de l’ordre ne méritent-elles pas mieux que d’assoiffer des femmes, des hommes, des enfants déjà exténués par leurs conditions de survie ? Est-ce faire honneur aux policiers que de les assigner à des tâches si inhumaines ?"

Parmi les signataires, on retrouve par exemple les réalisateurs Laurent Cantet et Céline Sciamma, le député européen Yannick Jadot ou encore les dirigeants de la Ligue des Droits de l'Homme, Malik Salemkour, et de Médecins du Monde, Françoise Sivignon.



Ils font appel directement à Emmanuel Macron : "vous avez le pouvoir d’agir afin que ces pressions cessent dans l’heure. Et vous avez un pouvoir plus grand encore, celui de mettre en place une politique migratoire digne comme le demandent plus de 200 organisations".



Ce même 16 juin, des associations ont aussi déposé un référé-liberté au tribunal administratif de Lille pour obliger l’administration à venir en aide aux migrants. Une pétition a été diffusée en ligne, elle a récolté pour l'instant plus de 7 100 signatures.