Jean Gabin et Michèle Morgan inoubliables dans "Le Quai des Brumes" de Marcel Carné (1938)
Michèle Morgan et Jean Gabin dans le film "Le Quai des brumes" (1938)
Jean Gabin et Michèle Morgan sur le tournage de "Remorques" (1941)
Michele Morgan et Pierre Blanchar dans "La Symphonie pastorale" (1946)
Daniel Gelin et Michel Morgan dans "Retour de manivelle" (1957)
Aux côtés de Bourvil dans "Miroir à deux faces" (1958)

publié le 20/12/2016

Elle restera à jamais comme les "plus beaux yeux" du cinéma français. Comme l'a annoncé sa famille, ils se sont définitivement fermés mardi 20 décembre. Michèle Morgan a marqué l'histoire du septième art avec son physique angélique, son regard bleu électrique, et sa filmographie couronnée de succès avant de s'éteindre à l'âge de 96 ans.



Au cours de sa carrière, la comédienne aura eu des partenaires aussi prestigieux que Jean Gabin, Bourvil, Raimu ou Pierre Blanchar, et des cinéastes renommés tels que Sacha Guitry ou Claude Chabrol. Avec une telle carrière, Michèle Morgane a enchaîné les rôles marquants, à commencer par celui de Nelly dans Quai des brumes, de Marcel Carné, qui lui vaudra d'être liée à jamais à l'une des répliques les plus célèbres du cinéma français : T'as d'beaux yeux, tu sais". Quelques mots murmurés par Gabin (mais écrits par Jacques Prévert) auxquels elle répondais tout simplement : "Embrasse-moi".

Des films avec les plus grands noms du cinéma français

Mais ce n'est pas tout. Simone Renée Roussel, de son vrai nom, compte de nombreux long-métrages marquants tout au long de sa carrière, tels que Remorques (1941), de Jean Grémillon, avec de nouveau Jean Gabin, en capitaine droit et rude du remorqueur de sauvetage Le Cyclone, mais aussi La Symphonie pastorale, Palme d'or à Cannes en 1946, avec Pierre Blanchar, Le Miroir à deux faces (1958), où elle se se retrouve face à Bourvil ou encore Retour de manivelle (1957), adapté du roman éponyme de James Hadley Chase.



On reverra ensuite Michèle Morgan en 1975 dans Le Chat et la Souris de Claude Lelouch, son dernier grand rôle au cinéma. La comédienne réapparaîtra ensuite épisodiquement pour la télévision, le cinéma ou le théâtre. Michèle Morgan a présidé le jury du Festival de Cannes en 1971.