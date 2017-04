publié le 03/04/2017 à 12:11

"Chem Cheminée Chem Cheminée Chem Chem Tchéro..." chantait Julie Andrews en 1965. Emily Blunt la remplacera dès le 25 décembre 2018. Pour le retour de la nounou préférée de Disney, Mary Poppins, c'est l'actrice de La Fille du train qui remplace la légendaire actrice britannique. Elle a d'ailleurs été aperçue dans son costume bleu avec son chapeau rouge dans les rues de Londres ces derniers jours.



Le tournage de la Mary Poppins 2 a commencé et certains Londoniens ont pu assister à quelques scènes. Notamment celle où la nounou et deux enfants se font embarquer dans une chorégraphie des cheminots, les amis du compagnon de Mary Poppins incarné en 1965 par Dick Van Dyke qui devrait apparaître dans cette suite qui s'appuie sur les livres de Pamela L. Travers. Jane et Michael Banks seront aussi présents, mais plus vieux et sous les traits de Emily Mortimer et Ben Whishaw.

Une scène qui promet d'être spectaculaire

Certains habitants ont immortalisé le moment, nous permettant d'avoir un aperçu de cette scène qui promet un résultat spectaculaire. Des centaines de cheminots à vélo escortent les deux enfants et leur charmante nounou, qui avait déjà laissé entrevoir sa tenue en mars dernier, donnant un premier aperçu aux fans de Mary Poppins.

Le personnage énigmatique revient avec son "morceau de sucre qui aide la médecine à couler" aider la même famille Banks. Jeanne et Michael ont grandi. Et le public pourra également découvrir de nouveaux personnages, à l'instar de la cousine de Mary Poppins : Topsy (Meryl Streep).



Exclusive video of Emily Blunt and Lin-Manuel Miranda on set filming a scene for #marypoppinsreturn #MaryPoppins pic.twitter.com/upKeOoRcvV — Gordon Harrold (@TheRoyalFootman) 2 avril 2017

#VIDEO Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda en el set de "Mary Poppins Returns" [01/04/2017] pic.twitter.com/QfIAtV71TT — Emily Blunt Spain (@EmilyBluntSpain) 1 avril 2017