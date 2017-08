Jean-Loup Dabadie dans Les Essentiels Ciné

publié le 13/08/2017 à 14:01

Les Films de Jean-Loup Dabadie

« Blanche Neige » fait partie de ces classiques parmi les classiques, adapté du conte de frères Grimm paru en 1812 et racontant les mésaventures d’une jeune princesse, dont la beauté rend folle de jalousie sa belle-mère, une méchante Reine qui va tenter de la faire disparaitre en demandant à un chasseur de la tuer dans la forêt… Mais l’homme ne peut se résoudre à assassiner Blanche Neige, laquelle s’enfuit et trouve refuge dans la maisonnette de 7 petites créatures avec lesquelles elle va faire connaissance au réveil

« César et Rosalie » : une histoire d’amour à 3, deux hommes et une femme… Le passé qui vient bouleverser le présent et débouche sur un avenir incertain… César est un beau-parleur flambeur qui aimé Rosalie, laquelle a jadis été amoureuse de David, dessinateur de BD qui refait surface dans sa vie… De Paris à Sète en passant par Noirmoutier, le trio va s’aimer et se déchirer… Samy Frey, Romy Schneider et Yves Montand…

« Le parrain » c’est un épisode de la saga de la famille Corleone, clan sicilien qui règne sur la ville de New York, entre trafic en tous genres et trafic d’influence… Il y a là Michael et Sonny, les deux fils incarnés par Al Pacino et James Caan, appelés un jour ou l’autre à prendre la place de don Vito, le chef, le parrain, campé par Marlon Brando…

« Lacombe Lucien », c’est l’épopée tragique et violente d’un adolescent du sud-ouest durant la seconde guerre mondiale… Un jeune homme qui souhaite entrer dans la Résistance mais qui, rejeté par la maquis, bascule du côté de l’occupant après avoir été arrêté par la Gestapo, devenant un agent allemand… Souci, il va tomber amoureux de France, une jeune fille juive

"Eve " en anglais « All about Eve » raconte le déclin d’une légende de la scène new yorkaise, Margot Channing, confrontée à l’arrivée d’une rivale en la personne d’Eve Harrington, jeune et belle comédienne… Un soir, Eve remplace Margot qui a raté son train et la presse célèbre l’arrivée d’une nouvelle étoile à Broadway… La jalousie et la peur de Margo ne vont faire que s’amplifier







