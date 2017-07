Nolwenn Leroy dans Les Essentiels Ciné

publié le 16/07/2017 à 14:01

Les Films de Nolwenn Leroy

Premier souvenir « Kenny » réalisé par Claude Gagnon, un québécois, l’histoire d’un petit garçon de Pittsburg, amputé des deux jambes à la naissance et qui va être suivi par une équipe de télé pour un reportage, le ramenant à son statut d’handicapé alors que son entourage fait tout pour qu’il se sente et se conduise comme les autres gamins...

Thème de la différence avec le film « Edward aux mains d’argent », réalisé par Tim Burton et sorti en 1990 : film à la fois fantastique, romantique et comédie cruelle sur les apparences...

« Edward aux mains d’argent » c’est une sorte de Pinocchio gothique, jeune homme crée par un inventeur dans le secret d’un château et affublé à la place des doigts de longues lames de métal... A la mort de son créateur, Edward va être adopté par Peg, représentante en cosmétique qui l’emmène habiter avec elle et sa famille dans une banlieue résidentielle... La créature fait évidemment sensation et ses mains d’argent sont utilisées pour coiffer les dames ou tailler les haies... Au début tout se passe bien...



« La gloire de mon père » et « Le château de ma mère », d’après l’oeuvre de Marcel Pagnol...

Les films racontent l’enfance du jeune Pagnol, fils d’un instituteur marseillais qui va découvrir les merveilles et les mystères de la garrigue durant l’été 1940, changeant à jamais sa vie... L’adolescent tombera également amoureux de la jolie mais très pimbêche Isabelle, délaissant peu à peu sa famille et son copain Lili, le paysan... Film sur les racines, le terroir, la transmission et l’amour de la culture...

« E.T » ou la rencontre entre Eliott, un petit garçon californien élevé par sa mère, vivant avec sa petite sœur, son grand frère et ses potes dans la banlieue de Los Angeles et un extra-terrestre, abandonné sur Terre par ses compagnons, dont le vaisseau a du décoller en urgence, traqué par des scientifiques et les services secrets... Une amitié va naître entre l’humain et l’alien, lequel ne tarde pas à apprendre les rudiments de notre langue...

« L’été meurtrier » c’est un thriller sensuel et sentimental qui raconte la vengeance d’une jeune femme, Eliane baptisée Elle, qui traque dans un petit village de Provence les hommes qui ont violé sa mère, un crime à l’origine de sa conception et dont les conséquences ont laissé son père handicapé... Une vengeance qui va croiser la route de Florimond, surnommé Pin Pon, le pompier du coin dont Eliane va s’éprendre tout en le manipulant pour mener à bien son plan...

« Shining » raconte comment Danny, un petit garçon aux capacités extra-sensorielles inouies, va réveiller les démons qui se terrent dans les couloirs de l’Overlook Hotel, un palace des montagnes rocheuses du Colorado dont son père, Jack, va devenir le gardien le temps d’un hiver... Le souci, c’est que ce papa-là écrivain alcoolique en rémission va petit à petit se laisser grignoter par les fantômes des lieux et finir par se dire qu’il découperait bien sa femme et son fils à grands coups de hache !

